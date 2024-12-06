В Петербурге пресечён канал незаконной миграции с помощью фиктивных браков

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти совместно с Следственным управлением УМВД по Адмиралтейскому району выявили и пресекли канал незаконной миграции, об этом 6 декабря в своем telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, была организована схема фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами России. Эта схема позволяла мигрантам получать разрешения на временное пребывание, вид на жительство и гражданство в упрощённом порядке.

Преступная группа действовала с начала 2023 года по октябрь 2024 года. В рамках уголовного дела по статье об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) были проведены обыски.

На данный момент троим фигурантам предъявлены обвинения. Один из участников группы, являющийся иностранным гражданином, арестован по решению Ленинского районного суда Петербурга.

Напомним, что в конце ноября правоохранители задержали уроженца Петропавловска-Камчатского по делу об организации фиктивной регистрации 21 тысячи мигрантов.

Фото: ЗАКС.Ру