Комитет по вопросам законности займется самовольными рисунками на стенах

На рассмотрение Заксобрания поступили поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", следует из базы данных на сайте городского парламента. Инициатива предусматривает, среди прочего, наделение комитета по вопросам законности правом рассматривать дела об административных правонарушениях, касающиеся самовольного нанесения изображений и плакатов на стены зданий (ст. 37-1).

"Непосредственно на месте совершения физическим лицом административного правонарушения будет выноситься постановление <...> о назначении административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа (без составления протокола об административном правонарушении)", — говорится в тексте пояснительной записки.

Также проектом предусмотрено расширение списка статей, дела по которым могут рассматривать главы структурных подразделений органов исполнительной власти Петербурга. Предполагается, что это будут дела о нарушении правил производства земляных и ремонтных работ (ст. 14), о самовольной установке объекта благоустройства (п. 1 ст. 16), самовольном изменении фасада (ст. 18), неосуществлении мероприятий по благоустройству (пп. 1-5, 7-11 ст. 20), загрязнении территории (ст. 22) и ряду других.

Поправки в ЗакС внес губернатор Александр Беглов. В сопроводительном письме глава города попросил депутатов рассмотреть проект в первоочередном порядке.

Ранее правительство Петербурга выложило для прохождения антикоррупционной экспертизы проект о частичном погашении ипотечных займов, взятых многодетными семьями. Максимальная сумма, которая может быть выделена в рамках этой меры, составляет 550 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру