Петербург занял лидирующую позицию в Национальном рейтинге прозрачности закупок

В Москве прошла церемония подведения итогов Национального рейтинга прозрачности закупок, где Петербург занял высокие позиции, об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Мероприятие объединило ключевых игроков сферы государственных и корпоративных закупок, представив результаты мониторинга их прозрачности и эффективности.

По итогам рейтинга, в 2024 году комитет по государственному заказу Петербурга подтвердил уровень "Высокая прозрачность", сохранив статус одного из ведущих регионов страны в данной сфере.

"Постоянное внимание правительства Санкт-Петербурга к сфере государственных закупок позволило сформировать устойчивую контрактную систему, позитивный опыт которой востребован как другими регионами, так и федеральным центром", – заявил председатель комитета Денис Толстых.

В церемонии награждения приняли участие представители государственных заказчиков федерального, регионального и муниципального уровней, а также госкомпаний и унитарных предприятий.

Напомним, что более 30 поправок петербургских депутатов к ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" были поддержаны профильным комитетом Государственной думы. По словам спикера ЗакСа Александра Бельского, поправки повысят прозрачность работы муниципалов.

Фото: ЗАКС.Ру