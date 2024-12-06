Комплекс "Орешник" могут поставить в Беларусь во второй половине 2025 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением разместить на территории республики новый ракетный комплекс "Орешник". Глава российского государства назвал это возможным, передает ТАСС. Диалог состоялся 6 декабря в Минске во время подписания Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Путин посчитал размещение "Орешника" в Беларуси возможным. Он отметил, что это можно будет сделать во второй половине 2025 года исходя из темпов производства этого вида вооружения. Также перед размещением предстоит определить минимальную дальность этих комплексов, добавил президент РФ.

"Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как "Орешник" на территории Белоруссии: поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как "Орешник" на территории Республики Беларусь возможным", - приводит слова Путина агентство ТАСС.

Напомним, впервые "Орешник" был применен 21 ноября на территории Украины. Президент Путин рассказал, что его использование стало ответом на применение западного вооружения украинской стороной по территории России.

Договор о гарантиях безопасности, который подписали сегодня главы государств, подразумевает взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии. Для этих целей, по словам Путина, могут использоваться все имеющиеся силы и средства.

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля