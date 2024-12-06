Беглов возглавил медиарейтинг среди глав регионов в СЗФО за ноябрь

Губернатор Петербурга Александр Беглов возглавил рейтинг самых упоминаемых глав регионов в Северо-Западном федеральном округе, рассказали ЗАКС.Ру в исследовательской компании "Медиалогия". Также в тройку лидеров вошли губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко - они заняли второе и третье место соответственно.

Как отмечают в "Медиалогии", петербургский губернатор активно упоминался в средствах массовой информации во время его визита на Кубу, где он встретился с президентом республики. Также на статистику повлияли встречи Беглова с персонами федерального масштаба: вице-премьером Татьяной Голиковой и президентом ВТБ Андреем Костиным. В общефедеральном рейтинге губернаторов Беглов поднялся на четыре строчки относительно октября и занял пятое место.

На цитируемость Филимонова повлияло решение региональных властей об ограничении времени продажи алкоголя на Вологодчине до двух часов в сутки. Дрозденко чаще всего упоминался в контексте решения об изъятии подвальных помещений в собственность государства для подготовки в них убежишь на случай ЧС.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру