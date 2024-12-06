"Сивка-бурка" и тямбарный бой: На День России потратят до 4,6 млн рублей

Комитет по молодежной политике заблаговременно озаботился вопросом празднования Дня России. Как следует из конкурса, объявленного 5 декабря на сайте Госзакупок, чиновники рассчитывают потратить до 4,6 млн рублей на организацию праздничного мероприятия.

Как следует из сопроводительных документов, местом проведения праздника может стать площадка на территории Василеостровского, Выборгского, Калининского, Приморского или Центрального районов города. Сама площадка должна быть размером не менее пяти гектаров.

От подрядчика требуется, в частности, подготовка сценариев программы для различных площадок, организация танцевально-музыкального сопровождения события и обеспечение работы торгово-ремесленной ярмарки. Хедлайнером концертной программы должна стать группа, исполняющая музыку "с использованием инструментов и стилистики славяно-русского фольклора в современном звучании". Также посетителей должны развлекать коллективы традиционной русской музыки XV-XVII веков, ансамбли народного танца, скоморохи и иные артисты.

В качестве ведущих мероприятия планируется привлечь не менее двух человек. Один из них должен предстать в костюме Петра Великого, для другого предусмотрен наряд в стилистике несколько более ранних времен.

Для гостей праздника запланировано 23 тематических площадки, в том числе "Двор Дружины", "Двор Князя", "Купеческий двор", "Лучный тир", "Сивка-бурка", "Фехтование", "Пистольный тир", "Изготовление патронов", "Средневековая кузница" и "Тямбарная площадка". Последняя предусматривает парные поединки, участники которых используют спортивные мечи с мягкой обивкой.

Для работы интерактивных площадок подрядчик должен предоставить шатры, драккар викингов, не менее одной хоругви с ликом Александра Невского, сундуки и иной инвентарь. Отдельно прописано убранство дома зажиточного горожанина XVI века, где должны быть представлены пенька, каменная соль, натуральные шкуры, отрезы шелка и шерсти, а заодно не менее одной вязанки баранок и килограммовый блин из воска.

День России ежегодно отмечается 12 июня. Комитет по молодежной политике будет принимать заявки от претендентов до 23 декабря.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, какие закупки размещала в ноябре администрация губернатора Петербурга.

Андрей Казарлыга, фото: pixabay