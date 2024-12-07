Петербургский комитет по тарифам выявил завышение цен на антидепрессанты

Комитет по тарифам Петербурга провел мониторинг отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) и обнаружил нарушения, об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, было установлено завышение стоимости антидепрессантов "Пароксетин" и "Флуоксетин", которые применяются для лечения тревожных расстройств и депрессии.

Ведомство направило предостережение с требованием устранить нарушения. Кроме того, специалисты комитета проверили цены на анальгетики, противовоспалительные и противоревматические препараты. По этим категориям нарушений не выявлено.

Напомним, что в 2025 году власти РФ направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, включая редкие орфанные болезни, более 202 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру