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Новости 13:53

Петербургский комитет по тарифам выявил завышение цен на антидепрессанты

фото ЗакС политика Петербургский комитет по тарифам выявил завышение цен на антидепрессанты

Комитет по тарифам Петербурга провел мониторинг отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) и обнаружил нарушения, об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, было установлено завышение стоимости антидепрессантов "Пароксетин" и "Флуоксетин", которые применяются для лечения тревожных расстройств и депрессии.

Ведомство направило предостережение с требованием устранить нарушения. Кроме того, специалисты комитета проверили цены на анальгетики, противовоспалительные и противоревматические препараты. По этим категориям нарушений не выявлено.

Напомним, что в 2025 году власти РФ направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, включая редкие орфанные болезни, более 202 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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