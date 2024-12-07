На Менделеевской тушат крупный пожар в ангаре

В Калининском районе Петербурга произошел крупный пожар в ангаре, которому присвоили дополнительный уровень сложности, об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило днем в субботу, 7 декабря, с Менделеевской улицы. Спасатели уточняют, что пожар происходит в ангаре размером 20х80 метров, огонь охватил 100 квадратных метров площади.

Пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Также изначально информация о пострадавших не поступала, однако потом в медицинское учреждение был госпитализирован мужчина.

К ликвидации пожара привлечено четыре единицы специальной техники и 18 человек личного состава МЧС.

Напомним, что в конце ноября в Невском районе Петербурга произошел пожар на мебельном производстве, тогда ему также присвоили дополнительный уровень сложности.

Фото: ЗАКС.Ру