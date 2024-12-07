В Кремле рассказали, как можно будет задать вопрос Путину 19 декабря

"Итоги года с Владимиром Путиным" в прямом эфире состоятся уже 19 декабря в полдень. В Кремле рассказали, как главе государства можно будет задать вопрос, об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе Кремля.

На пресс-конференции и прямой линии президент России Владимир Путин подведёт итоги уходящего года, а также ответит на вопросы журналистов и граждан страны.

Задать свой вопрос можно будет через сайт программы, отправив СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40, позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-40-40, либо через специальное мобильное приложение, подробности о котором размещены также на сайте программы.

Кроме того, текстовые и видеовопросы принимаются через социальные сети во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" в официальных группах программы. Вопросы можно направлять с 00:00 8 декабря и вплоть до окончания эфира 19 декабря.

Напомним: о том, что прямая линия президента России Владимира Путина состоится 19 декабря, рассказал в пятницу, 6 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным