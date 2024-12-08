Крупный пожар на Рощинской улице локализован

На Рощинской улице утром 8 декабря произошел крупный пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Информации о пострадавших не поступало.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 07:56. Огонь вспыхнул в ангаре размером 12 на 36 метров на территории промзоны. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В ангаре могли хранить замороженную курицу.

К 08:20 возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС (количество пожарных бригад удваивается). На месте работали 36 сотрудников МЧС.

К 09:26 пожар удалось локализовать, ранг сложности был понижен. К месту пожара была направлена мобильная химико-радиометрическая лаборатория для проверки воздуха на наличие вредных веществ. Причины и обстоятельства происшествия выясняются прокуратурой Московского района.

Вчера ЗАКС.Ру писал, что крупный пожар в ангаре произошел в Калининском районе. Ему тоже был присвоен дополнительный уровень сложности 1-БИС.

фото пресс-службы МЧС России