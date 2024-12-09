За год ГАТИ выписала штрафов на 50 млн рублей

Государственная административно-техническая инспекция в Петербурге выписала порядка 1,2 тысячи штрафов на сумму 50 млн рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Такими данными поделился начальник ГАТИ Алексей Геращенко 9 декабря. Ведомство выписывало штрафы за ямы на дорогах и ненадлежащее состояние фасадов домов, например, за граффити и рекламные надписи. Нарушения искали с помощью искусственного интеллекта.

— У нас было вынесено 1200 постановлений о привлечении к административной ответственности. Сумма составила практически 50 млн рублей - столько в этом году уже поступило в бюджет нашего города, — рассказал начальник ГАТИ.

В 2024 году в порядок было приведено в три раза больше внутриквартальных территорий, чем годом ранее. Геращенко отметил, что муниципалов привлекают к ответственности не так часто, как владельцев частной собственности.

— У нас есть много муниципальных образований, которые вообще никаких штрафов не платили - составили адресную программу, посчитали сами проблемы на своей территории. Они даже нам сообщают: "Вот мы в три раза увеличили количество ремонтов". И этого в принципе хватает, — отметил Геращенко в беседе с ЗАКС.Ру.

Ранее в ГАТИ уже рассказывали, что муниципалы активней устраняют имеющееся нарушения по сравнению с собственниками частных территорий.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру