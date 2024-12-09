Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем Героев Отечества

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили жителей Петербурга с Днем Героев Отечества и Днем Георгия Победоносца, передает пресс-служба Смольного.

Они напомнили, что 9 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия — высшую воинскую награду. Сегодня страна чествует Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

В своем обращении Беглов и Бельский подчеркнули, что мужество и сила духа всегда отличали защитников России.

"В героическую историю вошел подвиг защитников и жителей блокадного Ленинграда. Нашему городу одному из первых было присвоено высокое звание Город-Герой", — добавили в обращении.

В завершение они пожелали петербуржцам сил, крепости духа и новых побед во имя России.

Напомним, сегодня свой юбилей празднует генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Беглов уже поздравил его с праздником.

фото: ЗАКС.Ру