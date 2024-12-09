Женщине с инвалидностью выплатят компенсацию за падение у метро Петербурга

Петербургская прокуратура добилась компенсации для женщины с инвалидностью, которая упала на скользких ступенях станции метро "Политехническая", сообщается 9 декабря в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 5 декабря 2023 года, когда петербурженка, инвалид третьей группы, спускалась по обледенелым ступенькам и получила серьезную травму спины.

Проверка показала, что падение произошло из-за ненадлежащей уборки ступеней коммунальной организацией, ответственной за состояние привестибюльных территорий станции.

Прокуратура подала иск в суд, который полностью удовлетворил требования и присудил пострадавшей 250 тысяч рублей компенсации за моральный вред.

Ранее сообщалось, что из-за падения на скользкой дороге у петербурженки в Красногвардейском районе диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа.

фото: ЗАКС.Ру