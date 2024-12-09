В Кабмине хотят пересмотреть подходы к профориентации и оснащению колледжей

Комитет Госдумы по просвещению выступил с инициативой создания современной системы профессиональной ориентации, которая станет частью стратегии развития образования до 2040 года. Соответствующее предложение направлено правительству, согласно проекту постановления, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента, на что обратила внимание 9 декабря "Парламентская газета".

Инициатива была озвучена после обсуждения на "правительственном часе", прошедшем 27 ноября, где поднималась тема подготовки кадров для промышленности через систему среднего профессионального образования.

В дополнение комитет предложил наделить Минпросвещения полномочиями утверждать перечень оборудования для оснащения колледжей. Решение должно согласовываться с Минпромторгом, чтобы обеспечить учреждения современными техническими средствами.

Рассмотрение этих инициатив планируется включить в повестку заседания Госдумы 11 декабря.

Напомним, новые правила приема в вузы были утверждены Минобрнауки. Это касается дат и количества мест для подачи документов. К тому же, прием на бюджет теперь будет осуществляться по заявлению о согласии на зачисление, а не по оригиналу аттестата.

фото: ЗАКС.Ру