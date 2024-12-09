Цены на сигареты и вейпы в России вырастут с 2025 года

С 1 января 2025 года минимальная цена на пачку сигарет составит 135 рублей, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на директора департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирину Федину. Повышение цен на табачную продукцию составит 4,5%, а сигареты с нагреваемым табаком подорожают на 22 рубля за стики. Также на 5% возрастет стоимость жидкостей для вейпов.

В июле 2023 года Госдума приняла закон, который предполагает ежегодную индексацию акцизов на табачные изделия на 4% в течение следующих трех лет. Так, в 2025 году акциз на табак для нагрева составит 9 807 рублей за килограмм, в 2026 году — 10 199 рублей, а в 2027 — 10 607 рублей. Для жидкостей для электронных систем доставки никотина ставки будут равны 44, 46 и 48 рублей за миллиграмм в 2025, 2026 и 2027 годах соответственно.

Кроме того, в Госдуме рассматривают законопроект, направленный на ужесточение наказания за продажу сигарет и вейпов детям. Предполагается, что штрафы для физических лиц могут составить от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч, а для юридических лиц — от 1,5 до 2 миллионов рублей.

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