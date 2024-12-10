Количество обращений к омбудсмену по правам человека выросло на 31% в 2024 году

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за 2024 год получила почти 111,6 тысяч обращений от граждан, об этом 10 декабря пишет ТАСС.

Этот показатель на 31,3% выше, чем за аналогичный период 2023 года. В числе наиболее актуальных тем – вопросы здравоохранения, которых поступило 3,7 тысяч, и обращения от участников СВО и их семей, общее количество которых превысило 70 тысяч.

Она также отметила, что после взаимодействия с государственными органами по данным вопросам, которые поступили от граждан, их удалось успешно разрешить.

Напомним, что в конце октября Татьяна Москалькова предложила ввести в России уголовную или административную ответственность за травмлю в школах. Сейчас наказание за это отсутствует.

Фото: ЗАКС.Ру