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Новости 11:47

Власти РФ обсуждают регулирование цен на гостиницы во время крупных событий

фото ЗакС политика Власти РФ обсуждают регулирование цен на гостиницы во время крупных событий

Российские власти рассматривают возможность регулирования цен на проживание в гостиницах в период проведения крупных мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), об этом 10 декабря пишет "Коммерсантъ".

В четверг, 12 декабря, состоится совещание Минэкономики с участниками представителей гостиничной индустрии, на котором будет обсуждаться методика, предложенная Федеральной антимонопольной службой (ФАС). 

Цель инициативы – сдерживание резкого роста цен на проживание, который часто происходит во время крупных форумов и событий. Применение предложенной формулы будет основываться на базовой стоимости квадратного метра в гостиницах разных категорий.

Данный вопрос был поднят премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным ещё в 2021 году. Однако представители гостиничного бизнеса высказывают сомнения по поводу целесообразности такого регулирования. По их мнению, цены должны определяться рыночными условиями, и клиенты зачастую готовы платить больше за возможность участвовать в крупных событиях. 

Напомним, что за лето 2024 году в бюджет Петербурга поступило 295 млн рублей от курортного сбора. С момента введения сбора, доходы составили 353,7 млн рублей.

Фото: unsplash.com


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