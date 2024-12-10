Власти РФ обсуждают регулирование цен на гостиницы во время крупных событий

Российские власти рассматривают возможность регулирования цен на проживание в гостиницах в период проведения крупных мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), об этом 10 декабря пишет "Коммерсантъ".

В четверг, 12 декабря, состоится совещание Минэкономики с участниками представителей гостиничной индустрии, на котором будет обсуждаться методика, предложенная Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Цель инициативы – сдерживание резкого роста цен на проживание, который часто происходит во время крупных форумов и событий. Применение предложенной формулы будет основываться на базовой стоимости квадратного метра в гостиницах разных категорий.

Данный вопрос был поднят премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным ещё в 2021 году. Однако представители гостиничного бизнеса высказывают сомнения по поводу целесообразности такого регулирования. По их мнению, цены должны определяться рыночными условиями, и клиенты зачастую готовы платить больше за возможность участвовать в крупных событиях.

Напомним, что за лето 2024 году в бюджет Петербурга поступило 295 млн рублей от курортного сбора. С момента введения сбора, доходы составили 353,7 млн рублей.

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