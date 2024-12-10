В Петербурге начнется прием заявок в состав Молодежной избирательной комиссии

Члены Горизбиркома 10 декабря приняли решение о старте приема предложений по претендентам в состав Молодежной избирательной комиссии (МИК). Подать заявки можно будет в течение полутора месяцев, начиная со среды, 11 декабря.

На заседании утвердили увеличение срока приема предложений по кандидатурам до 45 дней. По прежним правилам, на это давалось 30 дней. Кроме того, члены Горизбиркома проголосовали за запрет включения в состав МИК лиц, находящихся в списке причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций.

Суть поправок озвучил на заседании член ГИК от "Единой России" Юрий Кузьмин. Он отметил, что в 2025 году истекает двухлетний срок работы нынешнего состава МИК и похвалил ее участников за активную работу. Представитель "Яблока" Павел Шапчиц, в свою очередь, высказал несколько своих предложений. Так, он предложил обязать МИК ежегодно отчитываться о своей деятельности, а отчет публиковать на сайте Горизбиркома.

— Я ознакомился со сведениями о деятельности Молодежной избирательной комиссии на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии, и вот в разделе "Документы" я вообще не вижу никаких документов, он пуст, за два года там ничего не появилось, — отметил Шапчиц. Также он высказал пожелание о том, чтобы Молодежная комиссия вносила "какие-то предложения по законодательству, улучшению деятельности избирательной системы".

Кузьмин с предложением не согласился. По его словам, члены МИК отчитываются перед Петербургским избиркомом каждые полгода, а за их деятельностью можно следить в соцсетях. Законодательство же обсуждалось, по его словам, за время работы комиссии в ходе нескольких конференций в различных вузах.

— У них есть свои соцсети, есть свои паблики, есть своя группа во "ВКонтакте", они очень активны и, мне кажется, что мы постоянно с ними в данном случае в контакте. <...> На эту тему мы тоже общаемся, просто именно чтобы это [документы] было таким образом размещено, ну не знаю, мне кажется, мы этой информацией обладаем, а размещать это на конкретном сайте в конкретном разделе мне кажется нецелесообразным, — поделился мнением Кузьмин.

Председатель ГИК Максим Мейксин не остался в стороне от дискуссии и позволил себе покритиковать предложение Шапчица, усмотрев в нем стремление к чрезмерной формализованности. "Удивительно из ваших уст слышать такие речи о том, чтобы максимально формализовать работу Молодежной избирательной комиссии. Мне кажется, это было лет 30 назад, такая тенденция. Сейчас, действительно, ребята очень открыты, у них есть паблики, они очень много публикуют информации о своей деятельности и сейчас ограничивать их, заставлять формально отчитываться <...> я считаю нецелесообразным. <...> Хочешь угробить дело, заставь отчитываться или создай рабочую группу", — высказался он.

Отметим, что паблик "Молодежная избирательная комиссия СПб" во "ВКонтакте" насчитывал к моменту выхода заметки 527 подписчиков. С начала декабря в сообществе опубликовали четыре поста, два из которых были посвящены участию одного и того же члена МИК в работе двух форумов. Также авторы поразмышляли о том, что "выборы можно сравнить с динамичной гонкой, где кандидаты выступают как спортсмены, соревнующиеся за голоса избирателей", и поздравили Мейксина с 50-летием. В предыдущем месяце в сообществе тоже вышло четыре поста, причем последний из них датирован 15 ноября.

Также Шапчиц предложил назначать в первоочередном порядке кандидатов, выдвинутых партиями, представленными в Госдуме или же в региональном парламенте. "Сделать некий аналог партийной квоты", — объяснил он.

Кузьмин ответил, что подобные вопросы обсуждались и раньше, и вариант с квотированием не прошел, поскольку МИК является консультативным органом. В то же время при формировании состава неформальная квота учитывается, однако "закреплять это императивно совершенно смысла не имеет".

В итоге члены ГИК проголосовали за озвученные Кузьминым поправки в положение о МИК. Предложения Шапчица поддержки у собравшихся не нашли.

Согласно положению, МИК "является постоянно действующим совещательным и консультативным органом при Санкт-Петербургской избирательной комиссии". Целью ее формирования обозначено повышение правовой культуры и интереса к выборам со стороны молодых избирателей. В состав МИК входят 14 человек на двухлетний срок. Срок полномочий первого состава истекает в 2025 году.

В мае глава МИК Максим Воронин вошел в состав ТИК № 53. Членом комиссии он пробыл в течение четырех месяцев, в сентябре его досрочно освободили от исполнения возложенных полномочий.

Андрей Казарлыга, фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)