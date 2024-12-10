Беглов собирается с Дедом Морозом зажечь новогоднюю елку на Дворцовой

Губернатор Петербурга Александр Беглов примет участие в церемонии зажжения новогодней елки на Дворцовой площади вместе с Дедом Морозом. Об этом глава города объявил на заседании правительства 10 декабря. Главный символ Нового года должен появиться на главной городской площади 20 декабря. В этом году, как последние четыре года, будет установлена живая ель.

- Ну как всегда надо сделать хороший праздник, чтобы елка уже начала работать, чтобы люди начали радоваться, особенно детишки. Я приеду на дворцовую. Вместе с вами как обычно зажжем елку вместе с Дедом Морозом, - сказал Беглов.

Год назад Беглов уже зажигал новогоднее дерево на Дворцовой в окружении Деда Мороза, его внучки и детей.

Также с 14 декабря на Дворцовой должна заработать горка, высота которой достигнет 8 метров. Сейчас рабочие почти закончили ее установку. Прокатиться можно будет бесплатно. Все необходимое оборудование, например, ватрушки, будут предоставлены организаторами.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в новогоднюю ночь петербургское метро будет работать круглосуточно, а вечером 31 декабря Невский проспект закроют для движения автомобилей.

Константин Леньков / Фото с сайта Смольного