Госдума приняла закон о рассмотрении дел добровольцев военными судами

Государственная дума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий полномочия военных судов, об этом 10 декабря пишет ТАСС.

Теперь они смогут рассматривать гражданские, административные и уголовные дела, связанные с участниками добровольческих формирований. Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2023 года группой парламентариев во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Изменения затрагивают закон "О военных судах Российской Федерации".

Согласно поправкам, военные суды будут заниматься защитой нарушенных прав, свобод и интересов добровольцев, включая рассмотрение дел о преступлениях, совершенных ими в период участия в формированиях. Кроме того, граждане смогут обращаться в военные суды с жалобами на действия или решения органов военного управления, если те нарушили их права во время службы.

Напомним, что в Ленинградской области появятся заместители районных глав, которые будут отвечать за поддержку участников СВО и членов их семей.

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