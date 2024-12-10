Депутаты Госдумы собираются ввести штрафы за продажу детям товаров со сжиженным газом

На пленарном заседании Государственной думы в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, которые могут представлять потенциальную опасность, об этом 10 декабря пишет ТАСС.

Документ был разработан группой депутатов и сенаторов и внесен в парламент в октябре. Он предполагает изменения в статью 14.53 КоАП РФ, где установлены санкции за нарушение ограничений в сфере торговли табачной и никотиносодержащей продукцией.

Согласно проекту, штрафы за продажу подобных товаров несовершеннолетним будут соответствовать уже действующим санкциям за продажу табачных изделий: для граждан – до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – до 600 тысяч рублей.

Напомним, что депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с предложением ввести проверку игрушек на соответствие российскому законодательству по составу материалов и по их идеологической составляющей.

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