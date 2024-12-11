МВД предупреждают о росте случаев телефонного мошенничества от имени силовиков

МВД России и ФСБ фиксируют увеличение числа случаев телефонного мошенничества, при которых злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, об этом 11 декабря сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По словам Волк, мошенники используют профессиональную терминологию, подменные номера, схожие с номерами официальных структур, и даже видеозвонки с демонстрацией поддельных удостоверений и документов. Они убеждают жертв в необходимости перевода денег на "безопасные счета" или передачи их курьеру под предлогом помощи в задержании преступников.

Особую опасность представляют случаи, когда злоумышленники угрожают возбуждением уголовных дел и обвиняют в переводах средств за границу для финансирования экстремизма. Волк подчеркнула, что современные технологии позволяют мошенникам подделывать голос и изображение, что делает их схемы еще более убедительными.

Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными и не доверять подозрительным звонкам и сообщениям.

Напомним, что мошенники звонят не только от имени сотрудников правоохранительных органов. В ноябре депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова (КПРФ) рассказала, что с ее номера людям пишут мошенники.

Фото: ЗАКС.Ру