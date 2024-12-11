Столичный суд заочно арестовал оперную певицу Максакову-Игенбергс*

Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс* в рамках дела о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ (ч.2 ст.280.4 УК РФ), об этом 11 декабря пишет ТАСС.

В сентябре стало известно, что против Максаковой-Игенбергс* возбудили уголовное дело. Причиной стало видео на YouTube, где, по мнению следствия, и были сомнительные высказывания. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Также больше года назад оперная певица Мария Максакова-Игенбергс* была несколько раз оштрафована из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в соцсети.

*Минюст внес Марию Максакову-Игенбергс в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру