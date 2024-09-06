Экс-солистка Мариинского Максакова-Игенбергс* стала фигурантом уголовного дела

Бывшая солистка Мариинского театра и депутат Государственной думы Мария Максакова-Игенбергс* стала фигурантом уголовного дела о призывах к деятельности против безопасности России, об этом 6 сентября пишет RT со ссылкой на источники.

Уточняется, что подобные призывы она огласила в интервью украинскому каналу. Ранее Максакова-Игенбергс* выступала против проведения СВО и осуждала действия ВС РФ.

Сейчас оперная певица живет не в России.

Напомним, что год назад оперная певица Мария Максакова-Игенбергс* была оштрафована из-за отсутствия маркировки иностранного агента. Этот штраф по подобной статье у нее не первый.

*Минюст внес Марию Максакову-Игенбергс* в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру