Цены на кондитерские изделия могут сильно вырасти

Крупные производители кондитерских изделий сообщили торговым сетям о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Уведомления о подорожании были разосланы с 11 ноября по 9 декабря, пишет "Коммерсантъ" 11 декабря.

Среди компаний, объявивших о росте стоимости продукции, — БКК "Коломенский", Konfesta, Strock, "Акконд" и "Славянка". Например, Konfesta планирует поднять цены на свои конфеты на 20%, а Strock увеличит стоимость конфет, ириса и карамели на 10–15%. БКК "Коломенский" предупредил о подорожании вафельных изделий и конфет. В свою очередь, "Акконд" и "Славянка" не уточнили точных цифр роста.

Причиной подорожания кондитерских изделий стало повышение затрат на производство. Компании указывают на рост цен на сырье, упаковку и транспорт, а также ослабление курса рубля. Так, "Коломенский" сообщил, что из-за девальвации стоимость сырья увеличилась на 19%. Konfesta отметила, что с сентября расходы на упаковку выросли на 9–46%, на ароматизаторы — на 22%.

В отдельных категориях сырья подорожание оказалось еще более ощутимым. По данным Konfesta, за последние четыре месяца стоимость кокосовой стружки выросла на 60%, лецитина — на 53%, заменителя какао-масла — на 49%, а подсолнечного масла — на 27%. В "Славянке" сообщили, что с августа какао-бобы подорожали более чем на 30%, а кондитерские жиры — на 20%. "Ударница" добавила, что яблочное пюре с апреля стало дороже на 43%, а патока — на 28%.

Кроме того, с 2025 года вырастут цены на сигареты и вейпы. Цены на табачную продукцию поднимутся на 4,5%, а стоимость стиков для нагреваемого табака увеличится на 22 рубля. Жидкости для вейпов подорожают на 5%.

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