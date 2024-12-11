Поезда между Петербургом и Калининградом теперь отправляются с Витебского вокзала

С 15 декабря изменяется маршрут поезда № 80/79, который соединяет Петербург и Калининград, об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе ОЖД.

Теперь поезда будут отправляться и прибывать с Витебского вокзала, а не с Московского, как это было раньше. По новому расписанию, поезд из Калининграда будет отправляться в 07:25, а из Петербурга — в 18:06.

Следует отметить, что поезда проходят через территорию Литвы без остановок для посадки и высадки пассажиров. Максимальная вместимость каждого поезда – 300 человек.

Для получения дополнительной информации и оформления билетов пассажиры могут обращаться в кассы, воспользоваться мобильным приложением "РЖД Пассажирам" или посетить сайт ОАО "РЖД".

Напомним, что также с 15 декабря пригородные электрички Петербурга и Ленинградской области переходят на зимнее расписание. Это касается в особенности электричек, которые следуют из Витебского, Московского и Финляндского вокзалов.

Фото: ЗАКС.Ру