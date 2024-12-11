Линченко посетил станцию "Горный институт"

На станции метро "Горный институт" продолжается работа по подготовке объекта к запуску, об этом 11 декабря в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

В настоящее время на станции проводятся пусконаладочные работы инженерных систем, испытания эскалаторов и лифтового оборудования, а также готовятся комплексные испытания.

Также продолжается обкатка нового участка Лахтинско-Правобережной линии. В рамках тестирования систем связи и централизованного управления первый состав преодолел более 3,6 км пути от станции "Спасская" до платформы "Горный институт" в конце ноября.

"Метростроители проделали огромную работу. Уже завершены отделочные работы: внутренняя отделка всех помещений станции, укладка гранитного камня и мрамора, монтаж декоративных элементов, включая четыре панно в центральном зале", – добавил чиновник.

Кроме того, выполнены работы по установке инженерных систем, архитектурного освещения и пассажирской навигации, а также благоустройству прилегающей территории, уточнил Линченко.

Напомним, что издание "Фонтанка.ру" писало, что станцию метро "Горный институт" могут открыть уже 25 декабря 2024 года. Сейчас станция ожидает два "ключевых" документа, заключение о соответствии и разрешение на ввод.

Фото: Telegram-канал Николая Линченко