Суд в Москве заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову*

Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову* по делу о фейках об армии России (ст.207.3 УК РФ), об этом 11 декабря пишут "РИА Новости" со ссылкой на суд.

В суде уточнили, что было удовлетворено ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также Чирикова* объявлена в международный розыск.

По версии следствия, причиной для возбуждения дело стало видео, в котором экоактивистка , согласно данным исследования, высказывает ложные сведения о действиях российской армии на СВО.

Весной этого года суд в Сыктывкаре уже заочно арестовывал Чирикову*. Тогда вместе с ней также арестовали бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова**, чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова*** и Ивана Тютрина****.

Напомним, что другой московский суд заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс***** в рамках дела о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ (ч.2 ст.280.4 УК РФ).

*Минюст внес Евгению Чирикову в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Евгению Чирикову в реестр экстремистов и террористов

**Минюст внес Геннадия Гудкова в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Геннадия Гудкова в реестр экстремистов и террористов

***Минюст внес Гарри Каспарова в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в реестр экстремистов и террористов

****Минюст внес Ивана Тютрина в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Ивана Тютрина в реестр экстремистов и террористов

*****Минюст внес Марию Максакову-Игенбергс в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру