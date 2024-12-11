Госдума приняла закон о бесплатном использовании произведений, посвященных Дню Победы

Депутаты Государственной думы одобрили законопроект, позволяющий использовать произведения, прославляющие подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения в памятные даты, такие как День Победы и День защитника Отечества, об этом 11 декабря пишет ТАСС.

Авторами инициативы выступила группа депутатов, среди который вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, а также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В законопроекте речь идет о перечне произведений, обнародованных до 1991 года, включая песни, литературу и изобразительное искусство. Их можно будет исполнять и транслировать на мероприятиях без согласия правообладателя и без оплаты.

Формирование списка произведений будет происходить с участием организаций по управлению авторскими правами по правилам, установленным правительством РФ.

Напомним, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который вводит проверку уровня владения русским языком для детей мигрантов перед их зачислением в школы.

Фото: ЗАКС.Ру