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Новости 16:55

Метро Петербурга готовит к запуску коллекционные жетоны за 500 рублей

фото ЗакС политика Метро Петербурга готовит к запуску коллекционные жетоны за 500 рублей

Петербургский метрополитен выпустит в продажу новый коллекционный жутон в честь юбилея Санкт-Петербургского монетного двора, об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе городской подземки.

В кассах петербургского метро памятный жетон "300 лет Санкт-Петербургскому монетному двору" горожане смогут купить с четверга, 12 декабря. На всех станциях метро, кроме станции "Горьковская", жетон будет продаваться в блистере. Стоимость такого жетона составит 500 рублей.

Санкт-Петербургский монетный двор был основан в 1724 году императором Петром I. В этом году он отметит свое 300-летие.

Напомним, что в среду, 11 декабря, вице-губернатор Петербурга Николай Линченко посетил станцию метро "Горный институт". По его словам, станцию продолжают готовить к запуску.

Фото: пресс-служба петербургского метрополитена


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