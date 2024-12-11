В Госдуме отклонили законопроект об отмене Fan ID

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал отклонить законопроект об отмене системы идентификации зрителей (Fan ID), сообщает 11 декабря РИА "Новости".

В заключении указано, что кабмин также ранее не поддержал этот законопроект. Комитет отметил отсутствие аргументированных данных в пояснительной записке, включая анализ практики применения действующего закона. По мнению комитета, документ не подтверждает неэффективность существующей системы идентификации зрителей.

Напомним, система Fan ID была введена в рамках закона от 30 декабря 2021 года № 462-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". С 1 июня 2022 года она действует для спортивных соревнований, которые указаны в распоряжении правительства РФ, и предполагает обязательную идентификацию зрителей и участников. К 1 марта 2024 года Fan ID оформили 200 тысяч человек.

Авторами законопроекта об отмене паспортов болельщиков в 2022 году выступили четыре депутата от КПРФ — Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов. Они сослались на то, что за семь лет не произошло ни одной многочисленной драки болельщиков, а также на дороговизну реализации закона о Fan ID.

фото: ЗАКС.Ру