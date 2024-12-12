Цены на вторичное жилье в Петербурге за год выросли на 6,2%

За год жилье на вторичном рынке России подорожало почти во всех крупных городах, в среднем на 7,8%, достигнув стоимости 117,5 тысяч рублей за квадратный метр. Такие данные приводит 12 декабря федеральный портал "Мир квартир", сообщает ТАСС.

Аналитики отметили, что с ноября 2023 года цены на квадратный метр увеличились практически повсеместно. Исключение составили лишь Ленинградская область, где снижение составило 1,9%, и Сургут с падением на 1,1%. В Петербурге, напротив, прирост составил 6,2%.

Лидерами роста стали Краснодар (+27,6%), Улан-Удэ (+19,4%), Набережные Челны (+18,7%), Сочи (+18,2%) и Курск (+17,8%). В Москве цены выросли на 5,7%.

Эксперты предупреждают, что после значительного подорожания на вторичном рынке может наступить период стагнации. Ожидается, что он продлится с января по март 2025 года.

Ранее сообщалось, что цены на квадратный метр в новостройках тоже поднялись, но в Петербурге этот процент увеличился на 1,8 и составил в среднем 246 тысяч рублей. Медианная стоимость квартиры в строящихся домах достигла 8,8 миллиона рублей при средней площади 36,3 квадратного метра.

фото сайта Смольного