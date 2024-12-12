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Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем Конституции РФ

фото ЗакС политика Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем Конституции РФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили россиян с Днем Конституции, передает 12 декабря пресс-служба Смольного.

Они напомнили, что принятие Основного закона России в 1993 году стало важным этапом в развитии государственности. 

"В сложный период, который переживала наша страна, Конституция закрепила свершившиеся преобразования, стала основой для дальнейших реформ в экономической, политической и общественной жизни", - говорится в поздравлении.

Беглов и Бельский подчеркнули, что поправки, принятые всенародным голосованием, усилили значение Конституции, утвердив незыблемость суверенитета, социальные гарантии и приоритет традиционных ценностей.

Отдельное внимание в поздравлении уделили Петербургу, который назвали юридической столицей России, где расположен Конституционный суд. Они отметили высокую гражданскую ответственность, уважение к закону и правовую культуру жителей города.

В завершение они пожелали россиянам благополучия, оптимизма и успехов в служении стране и Петербургу.

Напомним, недавно россияне отмечали День Героев Отечества. 9 декабря Беглов и Бельский тоже выступили с обращением к жителям города и страны.

фото: ЗАКС.Ру


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