Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем Конституции РФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили россиян с Днем Конституции, передает 12 декабря пресс-служба Смольного.

Они напомнили, что принятие Основного закона России в 1993 году стало важным этапом в развитии государственности.

"В сложный период, который переживала наша страна, Конституция закрепила свершившиеся преобразования, стала основой для дальнейших реформ в экономической, политической и общественной жизни", - говорится в поздравлении.

Беглов и Бельский подчеркнули, что поправки, принятые всенародным голосованием, усилили значение Конституции, утвердив незыблемость суверенитета, социальные гарантии и приоритет традиционных ценностей.

Отдельное внимание в поздравлении уделили Петербургу, который назвали юридической столицей России, где расположен Конституционный суд. Они отметили высокую гражданскую ответственность, уважение к закону и правовую культуру жителей города.

В завершение они пожелали россиянам благополучия, оптимизма и успехов в служении стране и Петербургу.

Напомним, недавно россияне отмечали День Героев Отечества. 9 декабря Беглов и Бельский тоже выступили с обращением к жителям города и страны.

фото: ЗАКС.Ру