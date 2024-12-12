Новое направление тактового движения запустят между Петербургом и Сестрорецком

С 16 декабря центр Петербурга и Сестрорецк свяжет новое направление тактового движения пригородных электричек, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В часы пик поезда будут ходить каждые 30 минут. Утренние рейсы с интервалом отправления в полчаса начнут курсировать от Сестрорецка к Финляндскому вокзалу с 6:00 до 10:00, а вечером – с 16:15 до 20:15 в обратном направлении. Время в пути составит 55 минут.

Для обеспечения пятого маршрута тактового движения ОЖД дополнительно назначит 11 пригородных поездов.

Как отметили в компании, за период с января по ноябрь 2024 года на направлении Петербург – Сестрорецк перевезли 2,1 млн пассажиров, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Тактовое движение — это система, при которой поезда одного направления отправляются с начальной станции через равные промежутки времени. Сейчас в Петербурге действует четыре маршрута тактовых электричек. С Витебского вокзала поезда следуют в Павловск и Пушкин, с Балтийского – в Ломоносов и Красное Село. В мае этого года открылось первое тактовое сообщение между Петербургом и Ленинградской областью: Финляндский вокзал – Всеволожск.

фото: ЗАКС.Ру