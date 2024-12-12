Двухлетней девочке зажевало пальцы в эскалаторе, руку удалось спасти

Пальцы двухлетней девочки зажевало между ступенями эскалатора на станции "Ломоносовская". Инцидент произошел вчера, 11 декабря около 20:10, когда ребенок с мамой поднимался на эскалаторе, но упал. Врачи Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) успешно провели операцию, руку удалось спасти, сообщает пресс-служба университета.

По прибытии медиков девочку немедленно доставили в Педиатрический университет. Врачи диагностировали загрязненные рваные раны указательного и среднего пальцев левой руки. Операцию провели специалисты микрохирургического отделения. Как пояснили в пресс-службе вуза, эпидермис на тыльных поверхностях пальцев был полностью сорван. Хирурги не только зашили раны, но и приняли меры по предотвращению заражения. На поврежденные участки были наложены мазевые повязки, способствующие заживлению.

В настоящее время девочка остается в отделении микрохирургии под наблюдением врачей. Ей назначена антибактериальная терапия и профилактическое лечение от инфекций.

Похожая ситуация произошла в конце октября с четырехлетним мальчиком, чью руку тоже зажевал подъемный механизм.

фото: ЗАКС.Ру