Продуктовая корзина подорожала почти на 4% за ноябрь

Минимальный набор продуктов питания в Петербурге в ноябре подорожал на 3,8% по сравнению с октябрем, достигнув 7869,28 рубля в месяц. Об этом говорится в отчете Петростата о динамике цен.

Наибольший рост цен зафиксирован на овощи и фрукты — в среднем на 13,6%. В частности, огурцы подорожали на 48%, белокочанная капуста — на 25,3%, картофель — на 23,1%, помидоры — на 22,6%, репчатый лук — на 21,9%, свекла — на 11,7%.

Среди других продуктов подорожание затронуло йогурты (на 7,6%), сливочное масло (на 6,8%), индейку (на 5,7%), рыбу лососевых пород (на 4,9%), пшено (на 4%) и майонез (на 3,2%). В то же время снижение цен отмечено на черный чай (на 4,4%), сырокопченую колбасу (на 3,2%), свинину (на 2,4%), пряники и детские сухие молочные смеси (на 1,8%).

Цены на услуги также изменились. Выросли тарифы на сотовую связь (на 16,4%), экскурсии (на 12%) и проезд в поездах дальнего следования.

Ранее сообщалось, что в 2025 году вырастут цены на сигареты и вейпы. Повышение цен на табачную продукцию составит 4,5%, а сигареты с нагреваемым табаком подорожают на 22 рубля за стики.

фото: Unsplash