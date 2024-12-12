Заксобрание отметило свой тридцатилетний юбилей

Петербургское Законодательное собрание провело 12 декабря торжественное заседание в честь своего 30-летнего юбилея, сообщила пресс-служба городского парламента. К участникам события обратился спикер ЗакСа Александр Бельский.

"Благодарим за поздравления наших старших товарищей из федерального центра и единомышленников из регионов. Мы вместе, а это значит, что не только каждый из нас в отдельности стал сильнее, а прочнее стала наша великая страна", — цитирует его слова пресс-служба Заксобрания.

Бельский нашел символичным, что юбилей петербургского парламента отметили в День Конституции. Спикер отметил важность положений Основного закона, который позволил регионам формировать собственное законодательство. "За последние 30 лет наш парламент принял более одиннадцати тысяч шестисот нормативно-правовых актов. То есть, в среднем — по одному закону, постановлению или решению в рабочий день", — отдельно отметил спикер.

На мероприятии в честь юбилея Заксобрания в Мариинском дворце зачитали обращения президента Владимира Путина, а также спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, патриарха Московского Кирилла. С трибуны к собравшимся обратился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "С самого начала на депутатов была возложена труднейшая задача совместного управления одним из крупнейших мегаполисов нашей страны, — поделился мнением глава соседнего региона. — И сегодня в основе вашей работы лежит стремление к строгому соблюдению законов и заботе о благе петербуржцев".

Ранее сообщалось о том, что российские космонавты развернули флаг петербургского Заксобрания на борту МКС. Сам флаг доставила на Байконур делегация ЗакСа в составе Бельского, а также Павла Крупника и Павла Иткина.

Фото: assembly.spb.ru