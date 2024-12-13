Станции "Зенит" и "Беговая" полностью закрыли вечером 12 декабря

В петербургском метрополитене на зеленой ветке полностью остановилось движение сразу на двух станциях, об этом 12 декабря сообщали в пресс-службе городской подземки.

Сообщение о том, что станции "Зенит" и "Беговая" полностью закрыты поступило поздно вечером в четверг, 12 декабря. Движение осуществлялось от станции "Приморская" до станции "Рыбацкое".

По каким причинам закрыли "Зенит" и "Беговую" уточнено не было. Организатор перевозок при этом добавлял, что станции закрыты вообще – и на вход, и на выход пассажиров. Открытие станций произошло почти в полночь.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов во время своей прямой линии не стал называть точную дату открытия станции оранжевой ветки "Горный институт". Ранее СМИ писали, что станция может открыться 25 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру