Станции "Зенит" и "Беговая" полностью закрыли вечером 12 декабря

В петербургском метрополитене на зеленой ветке полностью остановилось движение сразу на двух станциях, об этом 12 декабря сообщали в пресс-службе городской подземки.
Сообщение о том, что станции "Зенит" и "Беговая" полностью закрыты поступило поздно вечером в четверг, 12 декабря. Движение осуществлялось от станции "Приморская" до станции "Рыбацкое".
По каким причинам закрыли "Зенит" и "Беговую" уточнено не было. Организатор перевозок при этом добавлял, что станции закрыты вообще – и на вход, и на выход пассажиров. Открытие станций произошло почти в полночь.
Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов во время своей прямой линии не стал называть точную дату открытия станции оранжевой ветки "Горный институт". Ранее СМИ писали, что станция может открыться 25 декабря.