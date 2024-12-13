Уголовное дело по факту гибели кота Твикса закрыли

Следственные органы прекратили расследование уголовного дела о жестоком обращении с котом Твиксом, который погиб после того, как 11 января проводница высадила его на мороз из поезда, об этом 13 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова юриста владельца животного Сергея Егорова.

Юрист пояснил, что дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Следствие не смогло доказать умысел в действиях проводницы.

Напомним, что инцидент с котом Твиксом произошел во время следования поезда из Екатеринбурга в Ленинградскую область. Кот ехал с сопровождающим, у которого были все необходимые документы и билет на перевозку животного. Однако во время поездки Твикс выбрался из переноски, и проводница, приняв его за бездомного, высадила кота на станции в Кирове.

Спустя девять дней волонтеры обнаружили Твикса мертвым. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о жестом обращении с животными (ст.245 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру