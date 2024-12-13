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Новости 14:17

МЧС предупредило петербуржцев о сильном снеге 14 декабря

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев о сильном снеге 14 декабря

В субботу, 14 декабря, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 14 декабря в Петербурге местами ожидается сильный снег, а на дорогах сложная обстановка.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, администрация Петербурга объявила "жёлтый" уровень погодной опасности из-за снега и обледенения с 9 утра до 9 вечера в субботу, 14 декабря.

 

Фото: ЗАКС.Ру


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