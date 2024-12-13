РКН заблокировал в России Viber

На территории России заблокирован доступ к мессенджеру Viber, следует из сообщения Роскомнадзора, опубликованного вечером 13 декабря. Основанием для этого стало несоблюдение сервисом норм отечественного законодательства, уточнили в РКН.

"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации", — проинформировали в Роскомнадзоре.

Речь идет о наборе требований, призванных воспрепятствовать публикации противоправной информации и предотвратить использование сервиса в экстремистских и террористических целях, а также для торговли наркотическими веществами.

Как сообщил ТАСС член думского комитета по информполитике Антон Немкин, общая сумма выписанных мессенджеру штрафов составила за два года 1,8 млн рублей. Эти деньги выплачены не были, отметил он что Viber продолжает игнорировать требования российского законодательства и не удаляет запрещенную информацию, в том числе касающуюся СВО.

На прошлой неделе Роскомнадзор заблокировал в стране три популярных сайта с аниме. Позже стало известно о возможности ограничения доступа к восьми популярным иностранным хостинг-провайдерам.

Фото: pixabay