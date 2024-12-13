Комтранс отчитался о создании велодорожек в 2024 году

По итогам 2024 года в трех районах Петербурга появилось в общей сложности 5,6 километров новых велодорожек, сообщили 13 декабря в городском комитете по транспорту. В результате общая протяженность велодорожек составила 155,9 километра.

Так, в Красногвардейском районе в этом году обустроили 0,7 километра велосипедных дорожек. В три раза больше, то есть 2,1 километра, появилось в Приморском районе. Наконец, во Фрунзенском районе их длина увеличилась на 2,8 километра. Всего в рамках концепции развития велоинфраструктуры и велодвижения завершили работы по пяти маршрутам, три из которых проложены в Приморском районе.

Комитет по транспорту продолжает работу над созданием в будущем новых веломаршрутов, заявил заместитель его главы Алексей Гончаров. " результате проведенного анализа определен перечень маршрутов для внесения в проект Адресной программы на период 2025-2027 годов со сроком реализации до 2027 года", — приводит его слова пресс-служба комтранса.

В конце октября стало известно о планах Министерства транспорта запретить в России движение электросамокатов по тротуарам. Произойти это может с 2031 года, к тому моменту в городах должна появиться необходимая инфраструктура для СИМ.

Фото: Начальник транспортного цеха / Telegram