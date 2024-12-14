Андрей Турчак покидает генсовет "Единой России"

Глава Республики Алтай Андрей Турчак обратился к руководству партии "Единая Россия" и попросил не продлевать его членство в генеральном совете партии, об этом 14 декабря пишет "Коммерсантъ".

Политик подтвердил эту информацию, подчеркнув, что намерен сосредоточиться на решении задач в регионе. По данным издания, решение Турчака было озвучено перед съездом партии, который проходит 14 декабря в Москве. Генеральный совет партии он возглавлял с 2017 года.

"Уходя уходи. Президент ясно и чётко определил направление моей деятельности. И это – Республика Алтай. Считаю необходимым сконцентрироваться на поручении президента и оправдать доверие жителей республики", – заявил Турчак.

По словам Турчака, ключевой задачей для него станет преодоление разрыва между представлениями об Алтае как о туристическом крае с уникальной природой и реальными проблемами жителей, связанными с уровнем жизни.

Напомним, что летом этого года Совет Федерации прекратил полномочия вице-спикера Андрея Турчака. Тогда президент России Владимир Путин предложил ему должность временного и. о. главы Республики Алтай.

Фото: ЗАКС.Ру