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Новости 15:45

МЧС предупредило петербуржцев о сильном снеге 15 декабря

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев о сильном снеге 15 декабря

В воскресенье, 15 декабря, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 15 декабря в Петербурге местами ожидается сильный снег, а на дорогах сложная обстановка.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в Петербурге начали свою работу стационарные пункты для утилизации снега. Снегоплавильный пункт на Шкиперском протоке растопил 220 кубометров, а пункт на Взлетной улице принял еще 45 кубометров.

Фото: ЗАКС.Ру


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