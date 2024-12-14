МВД РФ предупредило о новой схеме мошенничества, нацеленной на студентов вузов

В России зафиксирована новая волна мошенничества, направленная на студентов высших учебных заведений, обэтом 14 декабря сообщили в пресс-службе Управления МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Как рассказали правоохранители, злоумышленники активно используют методы социальной инженерии, выдавая себя за сотрудников вузов. Аферисты звонят студентам под видом представителей деканата и просят зарегистрироваться в Современной цифровой образовательной среде (СЦОС) через портал "Госуслуги".

Во время видеозвонков через мессенджеры, такие как WhatsApp, они требуют демонстрации экрана, чтобы получить доступ к личным данным. Если студенты отказываются, мошенники переключаются на их родителей, оказывая давление с целью повлиять на учащихся.

В одном из случаев жертвой преступников стал студент, на чьё имя был оформлен кредит на сумму 120 тысяч рублей. Эксперты предупреждают, что подобные схемы могут привести к серьёзным финансовым и репутационным последствиям для пострадавших.

Напомним, что мошенники смогли обмануть 81-летнюю петербурженку на 10 млн рублей. Ее уговорили передать все ее средства из-за подозрительных операций, чтобы якобы все проверить.

Фото: ЗАКС.Ру