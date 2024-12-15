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Новости 17:12

Правительство определило порядок финансирования спорткомплексов в России

фото ЗакС политика Правительство определило порядок финансирования спорткомплексов в России

С 2025 года в российских регионах ежегодно будут строить не менее 350 спортивных комплексов по поручению Президента. Постановление о порядке финансирования проектов подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили 15 декабря на сайте кабмина.

Комплексы включат модульные сооружения: бассейны, катки, спортзалы и залы для единоборств. Их возведут в малых городах и сельской местности. Стоимость модульного катка составит 370 млн рублей, бассейна — 300 млн, спортзала — 135 млн, а зала для единоборств — 110 млн рублей. Размер федерального финансирования для каждого региона определят индивидуально.

На эти цели до 2030 года из бюджета выделят около 65 млрд рублей в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта".

Ранее Мишустин сообщал, что 18 млрд рублей правительство России выделит на программы льготного автокредитования и автолизинга. Помощь будет адресована как частным лицам, так и бизнесу.

фото: ЗАКС.Ру


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