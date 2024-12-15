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Новости 17:46

В аварии с грузовиком в Ленобласти погиб 69-летний водитель

фото ЗакС политика В аварии с грузовиком в Ленобласти погиб 69-летний водитель

В Кировском районе Ленинградской области 14 декабря произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, сообщила 15 декабря пресс-служба ГУ МВД.

По информации полиции, авария случилась около 20:20 на 76-м километре Мурманского шоссе. Водитель автомобиля "Нива" не справился с управлением, машину занесло и вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком "Мерседес Акторс" с прицепом.

В результате аварии 69-летний водитель "Нивы" погиб на месте. Обстоятельства происшествия проверяются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, сегодня в Черном море из-за сильного шторма потерпели аварию танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находились 29 членов экипажа, сообщили в Росморречфлоте.

фото пресс-службы ГУ МВД


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