Петербург занял 13 место по уровню доходов в России

Средний уровень зарплат, указанный в вакансиях работодателей Петербурга, в 2024 году составил 80 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10 тысяч, сообщили 16 декабря аналитики hh.ru.

Наибольший рост доходов зафиксирован в транспортной и логистической сфере — зарплаты в отрасли увеличились на 35%. На втором месте — сфера обслуживания, где предлагаемые доходы выросли на 32% (плюс 19,3 тысячи рублей), достигнув 80 тысяч. Административный персонал занял третью позицию: зарплаты в вакансиях достигли 75,3 тысячи рублей, что на 28% выше прежнего уровня. Четвертое место у рабочих специальностей с ростом в 25% — средний доход в отрасли составил 94,4 тысячи рублей.

скриншот пресс-службы hh.ru

Эксперты также отметили, что в 2024 году ожидания соискателей и предложения работодателей практически сравнялись, и разница между ними сократилась до минимума. В Петербурге такая ситуация наблюдается второй месяц подряд. По уровню доходов среди российских городов Петербург занимает 13-е место.

Ранее сообщалось, что Ленобласть вошла в топ-10 регионов России по зарплатам. Сейчас в области работодатели предлагают в среднем 84 тысячи рублей.

фото: ЗАКС.Ру