В Петербурге задержали две мужские компании с перцовым баллончиком

Полиция Московского района задержала участников драки на Среднерогатской улице, которая началась с перепалки и применения перцового баллончика, сообщили 16 декабря в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 14 декабря у дома № 17 на улице Олеко Дундича. Между двумя компаниями молодых людей вспыхнул конфликт, в ходе которого один из участников применил перцовый баллончик. Ссора продолжилась в квартире дома № 14 на Среднерогатской улице, откуда в отделение полиции доставили около десяти человек в возрасте от 18 до 29 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ), обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, недавно из перцового пистолета пешеход выстрелил в курьера на электросамокате, который его сбил, и удерживал его на месте, не давая бежать.

фото: ЗАКС.Ру