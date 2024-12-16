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Новости 10:55

В России запустят эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов

фото ЗакС политика В России запустят эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов

С 1 января по 1 июля 2025 года в России пройдет эксперимент по онлайн-продаже субсидированных авиабилетов. Соответствующие параметры были утверждены правительством, сообщили 16 декабря в пресс-службе кабмина.

Нововведение позволит россиянам из отдельных категорий приобретать льготные билеты через интернет, тогда как сейчас они доступны только в кассах. Участниками программы станут пенсионеры, молодые люди до 23 лет, инвалиды, многодетные семьи, а также жители Калининградской области и Дальневосточного федерального округа.

Эксперимент направлен на упрощение процедуры покупки билетов и оптимизацию проверки отчетности авиакомпаний для получения субсидий. В его рамках планируется внедрить онлайн-подтверждение права на льготу, интегрировав "Портал субсидируемых перевозок" с базами органов власти и Социального фонда. Это позволит оперативно проверять информацию и создать удобный цифровой сервис для граждан.

Недавно аэропорт Пулково напоминал водителям машин о чистоте автомобильных номеров. Автоматическое распознавание номеров ускоряет процесс проезда через шлагбаумы, но грязь и наледь могут этому мешать.

фото: ЗАКС.Ру


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